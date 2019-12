Grande Fratello Vip, chi è il concorrente Andrea Denver: lavoro e vita privata

Chi è Andrea Denver, concorrente del Grande Fratello Vip 2020? Dal lavoro alla vita privata, qui trovate tutto quello che c'è da sapere sul modello protagonista del reality show di Canale 5 al via a gennaio con il debutto di Alfonso Signorini alla conduzione e di Wanda Nara e Pupo come opinionisti.

Grande Fratello Vip 4, chi è Andrea Denver: lavoro

Andrea Denver, pseudonimo di Andrea Salerno, è un modello italiano di fama internazionale nato a Verona il 3 maggio 1991, ma residente negli Stati Uniti.

Cresciuto in Italia, dopo la laurea in scienze della comunicazione, è volato in Florida per conseguire un Master in comunicazione, per poi essere notato da una agenzia di modelli, che ha dato una svolta alla sua vita. Pettoriali scolpiti e occhi verdi, per tre anni consecutivi (dal 2015 al 2017) è stato nominato "The Model of the Year Award - Social Media Star Men" su Models.com ed ha acquisto una fama internazionale.

Denver ha posato per brand molto famosi: da Hugo Boss a MAC Cosmetics e Ralph Lauren. Ha acquistato popolarità internazionale grazie alle apparizioni nei video musicali di Jennifer Lopez I Luh Ya Papi e di Taylor Swift "Blank Space". Nel settembre 2019 ha partecipato, come concorrente, alla serie televisiva inglese The Circle UK su Channel 4 nell'episodio 16.

Su Instagram conta più di un milione di followers, destinati ad aumentare con la prossima partecipazione al Grande Fratello Vip 4.

Grande Fratello Vip 4, chi è Andrea Denver: vita privata

Stando a quanto si evince dal profilo Instagram, Andrea è single. Tempo fa si sono diffuse alcune "voci" a proposito di una presunta relazione con la cantante pop Madonna.

Grande Fratello Vip 4, chi è Andrea Denver: partecipazione ad altri reality show

Nessuna.

Grande Fratello Vip 4, chi è Andrea Denver: foto

(crediti foto Instagram)