Coronavirus, Signorini entra nella Casa del GF Vip per informare i concorrenti

Privati di qualsiasi contatto esterno dall’8 gennaio 2020, i concorrenti del Grande Fratello Vip sono stati totalmente ignari della diffusione del Coronavirus e degli ultimi sviluppi sui contagi registrati in Italia fino a ieri, giorno in cui Alfonso Signorini è entrato nella Casa per informarli.

Accompagnato dall'immunologo Alessandro D’Avino che ha fornito loro tutte le informazioni del caso, il conduttore del programma di Canale 5 ha spiegato ai vip la situazione in Italia e nel mondo e rassicurato sullo stato di salute dei loro cari. "State tranquilli, i vostri parenti stanno tutti bene", ha aggiunto Signorini placando l’ansia soprattutto dei più preoccupati Clizia Incorvaia, Adriana Volpe e Fabio Testi.