GF Vip, l’appello agli italiani: “Fate come loro: casa, divano e film”

Mancano ancora due settimane circa alla fine di questa difficilissima edizione del Grande Fratello Vip (la finale è fissata per mercoledì 8 aprile) che prosegue nel pieno dell’emergenza sanitaria con l’intento di allietare le giornate degli italiani chiamati a restare in casa per allontanare ogni rischio di propagazione del coronavirus. In questo periodo di straordinaria quotidianità televisiva, la produzione del reality di Canale 5 ha concesso ai ragazzi un'opportunità mai data prima, ovvero quella di vedere un film per trascorrere il tempo proprio come gran parte degli italiani si trova a fare durante le giornate di isolamento.

L'invito del Grande Fratello Vip a restare a casa

Coperti da plaid e accoccolati sui divani, gli inquilini del GF Vip hanno trascorso un po’ di tempo proprio si fa in una qualsiasi famiglia che decide di vedere insieme un film: "Fate come loro…casa, divano e film", si legge sull’account Instagram del programma che mostra il momento della distribuzione di patatine e pop corn prima della visione come monito rivolto ai telespettatori in un momento che impone a tutti di non uscire, per la salute propria e del prossimo.

