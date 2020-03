Il GF Vip continua nonostante l’emergenza sanitaria, Signorini: “Ecco perché ci è sembrato giusto"

(Il discorso di apertura di Alfonso Signorini nella sedicesima puntata del GF Vip)

Se lo sono chiesti i telespettatori, ce lo siamo chiesti noi, se lo sono domandati gli stessi concorrenti ancora in gara quando ne sono stati informati: vista la situazione attuale di estrema emergenza sanitaria che impone a tutti gli italiani il totale isolamento nelle proprie abitazioni, è giusto o no continuare la programmazione del Grande Fratello Vip? E’ giusto o no continuare ‘per gioco’ a confinare in una casa un gruppo di persone, mentre nel resto d’Italia quello stesso allontanamento è diventato obbligo tassativo, con tanto di Decreto del presidente del consiglio dei ministri?

La risposta, a quanto pare, è sì, e l’opinabile appropriatezza della decisione di portare avanti la trasmissione mai come oggi lontanissima dal concetto di reality come riflesso di verità, è stata argomentata da Alfonso Signorini in apertura di puntata, partita tra l’altro in ritardo proprio per dare spazio (e menomale) al discorso con cui il premier Conte ha annunciato misure ancor più stingenti delle precedenti.

Alfonso Signorini spiega perché (secondo la produzione) è giusto che il GF Vip prosegua

In diretta da uno studio vuoto di Cologno Monzese, a Milano, e non dal consueto spazio di Cinecittà, Alfonso Signorini ha motivato al pubblico la scelta di proseguire un programma come il GF Vip in un momento tanto complicato per il Paese.

“E’ una puntata difficile, per me, per tutti. Per tutti noi questi sono giorni difficili, mentre i vip stanno vivendo una quotidianità diversa, che stride con il dramma che viviamo in questi giorni”, ha argomentato il conduttore (nonché autore dello show): “Perché siamo qua? Ci abbiamo a lungo riflettuto e alla fine abbiamo concluso che sì: per chi lo vuole, è giusto regalare qualche stacco, sospendere il dramma di questi giorni, qualche momento di levità”.

Tornato in onda dopo l’anteprima insieme all’unico opinionista rimasto, ovvero Pupo (Wanda Nara si trova a Parigi), Signorini si è poi collegato con la Casa per avvisare i concorrenti sul da farsi: “Dovete continuare a fare quello che state facendo, non dovrete cambiare niente, siete chiamati ad essere veri, ad essere voi stessi, questa è la vostra responsabilità alla quale siete stati chiamati in questo momento storico difficilissimo. Ragazzi lo spirito del Grande Fratello è immutato, è quello di regalare energia”.

Volti comprensibilmente frastornati dalla situazione hanno ascoltato mesti il richiamo a una vitalità inimmaginabile in un momento del genere, supporto per quanti, telecomando alla mano, riescano a distrarsi ancora grazie ad Antonella Elia che litiga con Valeria Marini e ad Antonio Zequila che giura di avere avuto un flirt con Adriana Volpe mentre lei nega.

Per la cronaca, ad uscire dalla Casa nella puntata dell’11 marzo 2020 è stata Sara Soldati. In nomination Antonella, Adriana e Fabio.

The show must go on.