Gf Vip, la rivelazione: "Cristiano Malgioglio rientra nella Casa"

È probabile che rivedremo Cristiano Malgioglio al Grande Fratello Vip. Parola di Davide Maggio, che ha lanciato l'indiscrezione.

L’edizione di quest'anno si sta rivelando infatti un po' sottotono, anche dal punto di vista degli ascolti, ed ecco quindi l’intuizione degli autori: riportare nella Casa uno dei personaggi più chiacchierati e soprattutto più “vivi” della Gf Vip 2017.

Gf Vip, il ritorno di Cristiano Malgioglio

Come si legge sul sito, “la produzione ha pensato proprio a lui, dopo averlo ‘piazzato’ anche nel promo che durante l’estate annunciava l’arrivo del Gf Vip 3”.

Su Twitter, Davide Maggio in persona ha lasciato un commento lapidario:

“Per smuovere un po’ le acque pare si stia pensando a #CristianoMalgioglio. Agghiacciante dover ricicciare un personaggio che ha funzionato nell’edizione precedente"

Cristiano Malgioglio non tornerebbe nella Casa più spiata d’Italia nelle vesti di concorrente bensì in quelle di ospite, anche se non si sa ancora quando durerà complessivamente la sua presenza.

Su Twitter un’utente ha rivelato che il paroliere, intervenuto durante un evento a Melzo, ha detto che farà il suo ingresso nella Casa già da questo lunedì oppure il prossimo.

Gf Vip, le anticipazioni

Tempo di novità e anticipazioni per il Grande Fratello Vip. Giuseppe Parpiglia infatti ha svelato ai fan la possibilità di un doppio appuntamento in tv: il Gf potrebbe infatti andare in onda non solo il lunedì ma anche il giovedì. Mancano ancora conferme ufficiale in tal senso, ma le dichiarazioni di Parpiglia sono considerate più che attendibili.