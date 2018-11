GF Vip, dodicesima puntata: Jane deve lasciare il gioco, Monte è in finale

(I momenti migliori di Jane Alexander al GF Vip)

Il sipario è calato anche sulla dodicesima puntata del Grande Fratello Vip che, giovedì 22 novembre, ha visto l’eliminazione di Jane Alexander e la scelta di Francesco Monte quale secondo finalista dopo Silvia Provvedi. In nomination finiscono Martina Hamdy, Walter Nudo e Stefano Sala.

Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini, la verità sul presunto tradimento

Il presunto tradimento del portiere dell’Atalanta Pierluigi Gollini i danni di Giulia Provvedi si è risolto per il meglio. Ilary Blasi ha mostrato alla ragazza un post scritto su Instagram dal ragazzo che conferma l'amore per lei che ha ammesso: "Nel mio cuore c'è ancora inciso il suo nome, ma io devo essere forte e pensare a me, fuori risolveremo".

L’incontro tra Jane Alexander e Justine Mattera

Justine Mattera è entrata nella Casa per fare una sorpresa all’amica Jane Alexander. Dopo un pianto liberatorio, Jane ha affermato di aver raccontato anche a Justine quanto non fosse felice con Gianmarco prima di entrare in Casa. Dal canto suo, Justine le ha consigliato di "pensare un po' di più prima di agire, hai vissuto questa storia come una favola, ma fuori la realtà è diversa".

Lo scherzo a Giulia Salemi

A Francesco, Andrea, Stefano e Walter chiamati nel confessionale viene mostrato un video in cui si vede Ivan Cattaneo nello studio di Silvia Toffanin che racconta di aver baciato Monte una notte. Cattaneo chiamato in causa dallo studio rincara la dose: “Francesco, scusa se mi sono permesso di rilasciare questa intervista, ma so che tu non riesci a concludere con Giulia perché sei innamorato di me”.

Ilary ha rivelato subito che si trattava di uno scherzo e di tenere il gioco nei confronti di Giulia Salemi che, dopo aver riso del video ed essere stata bacchettata da Signorini ("Non capisco cosa ci sia da ridere, se fossi in te prenderei molto sul serio queste dichiarazioni e mi farei qualche domanda…”) ha afferamato che la cosa sarebbe stata discussa con il diretto interessato. Rientrata nella casa, la ragazza ha raccontato tutto ai compagni. E’ stato allora che è arrivato anche Ivan che ha inscenato un pianto, si è scusato con Giulia e ha ribadito l'amore tra lui e Francesco. Ilary lo invita a baciare Francesco e poi viene svelato lo scherzo.

Nomination

Le nomination si sono giocate tramite dei giochi: chi ha perso è andato al voto, ovvero Martina Hamdy, Walter Nudo e Stefano Sala.