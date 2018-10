Gf Vip, Confessionale amaro per le Donatella: quante lacrime

(Nel video sopra il Confessionale delle Donatella)

Difficile capire il legame tra fratelli gemelli. Silvia e Giulia Provvedi provano a spiegarlo in Confessionale, ma oltre a non riuscirci non riescono nemmeno a trattenere le lacrime.

Le Donatella hanno vissuto intensamente ogni momento delle rispettive vite, soprattutto la grande sofferenza di Giulia negli ultimi tempi, dopo la turbolenta relazione con Fabrizio Corona. "Noi due siamo legatissime - spiega - E' inevitabile che quando si passano periodi così la gemella è la prima persona che ci soffre perché ha vissuto in pieno un periodo molto complesso. Anche adesso quando parlo di ciò che ho vissuto lei prende le distanze perché ha paura che ci soffra, che non la riesca ancora a superare, ma io la tranquillizzo".