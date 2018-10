Gf Vip, novità sulla programmazione: in arrivo un doppio appuntamento?

Doppio appuntamento per il Grande Fratello Vip? L’indiscrezione inizia a prendere corpo, grazie alle parole di Gabriele Parpiglia, giornalista “con le mani in pasta” per quanto riguarda Mediaset e il Gf Vip.

Su Instagram, rispondendo a una domanda su un suo futuro ritorno al Grande Fratello Vip, Parpiglia ha scritto:

“Al momento ti anticipo che il #gfvip torna in onda due volte (messa in onda) in una settimana. Credo lunedì e giovedì. Tifo sfegatato per il team”

Ovviamente al momento mancano conferme ufficiali ma le affermazioni di Parpiglia possono considerarsi più che affidabili.

L'indiscrezione: doppio appuntamento per il Gf Vip?

Mancano anche comunicazioni sui motivi della scelta di questo doppio appuntamento con lo show condotto da Ilary Blasi, un po’ in affanno per quanto riguarda gli ascolti di questa edizione (se confrontati con quella passata).

Intanto l’attesa è per la puntata di lunedì dopo l’abbandono del programma da parte di Maurizio Battista. “Motivi personali”, è stato per il momento l’unico commento avuto sulla decisione dell’attore di uscire dal reality.