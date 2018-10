Gf Vip, Ela Weber contro Cecchi Paone: "Ha le manie di onnipotenza, una cattiveria unica"

(Nel video in alto, lo sfogo di Ela Weber e Maria Monsè)

Alessandro Cecchi Paone è senza dubbio uno dei concorrenti più chiacchierati degli ultimi giorni al 'Grande Fratello Vip'. Dopo la lite scoppiata con Elia (accusato dal giornalista di "razzismo" a causa di una battuta sui tarantini), oggi il divulgatore scientifico finisce nel mirino delle concorrenti Ela Weber e Maria Monsé, che lo accusano di mostrarsi egocentrico.

Poco fa, infatti, Ela e Maria si sono confrontate e trovate d'accordo su alcune perplessità rispetto a Cecchi Paone. La Monsè, in particolare, ha accusato l'uomo di lanciare il sasso e nascondere la mano durante le discussioni. La Weber, invece, ha spiegato che il fascino del giornalista è un'arma a doppio taglio: "Io non ho niente in contrario a lui - ha affermato - anzi ha molto carisma e stiamo tutti ad ascoltarlo. Lui ha tanti lati positivi, ma anche negativi, perché ha le manie di onnipotenza ed è di una cattiveria unica. Va bene che sa tante cose, ma non significa che devi sbatterle in faccia alla gente..."