GF Vip Eleonora Giorgi scatenata: 'avances' in diretta al padre di Francesco Monte

Eleonora Giorgi scatenatissima al 'Grande Fratelo Vip'. L'attrice, che sin dall'inizio del gioco si è mostrata sensibile al fascino dei sexy concorrenti della Casa, ha lanciato battutine in diretta a proposito di Angelo Monte, papà del bel Francesco, arrivato nel loft di Cinecittà per fare una sorpresa al figlio. Sempre restando nell'ambito dello scherzo, ovviamente.

Non appena il signor Monte ha abbandonato l'appartamento, infatti, Eleonora si è fiondata su Francesco per complimentarsi del papà affascinante che si ritrova: "Complimenti, tuo papà è bellissimo", ha detto. L'ex tronista ha risposto con un sorriso. Subito dopo, ha rincarato la dose. Al momento del collegamento con lo studio, infatti, la Giorgi ha ironizzato sulla questione chiedendo ad Ilary se era possibile avere il padre di Francesco nella Casa. "No, è già qui in studio con me", la replica della presentatrice.