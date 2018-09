Eleonora Giorgi al 'GF Vip 3', ma a due condizioni: c'entra Ornella Muti

Sarebbe stato un lungo tira e molla quello tra la produzione del "Grande Fratello Vip" e l'attrice Eleonora Giorgi, tra le concorrenti più attese di questa edizione. Oltre ad un "lauto compenso", come ìspifferato dal settimanale 'Oggi, l'artista romana avrebbe concordato con il programma anche alcune condizioni.

Due - secondo quanto riporta il settimanale 'Spy' - gli aut aut che avrebbe posto la Giorgi: in primis, la regista ha chiesto la certezza che, durante la permanenza nella Casa, l'attenzione degli autori non andrà a cadere sulle commedie sexy cui ha preso parte negli anni '70. In secondo luogo, la volontà di Eleonora è quella di non incontrare la sua storia rivale Ornella Muti. Una condizione dettata, probabilmente, in memoria dello scontro super trash tra altre due icone degli anni Settanta, Corinne Clery e Serena Grandi, avvenuto in diretta lo scorso anno. Sarà accontentata?