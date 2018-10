Gf Vip, esplode la polemica: "Elia accusato di razzismo, Monte assolto"

Con le telecamere accese h 24 qualche scivolone si può fare, ma non tutti sono concessi, soprattutto se riguardano temi delicati come il razzismo e l'omofobia. Il Grande Fratello è molto attento e severo con certe dichiarazioni scomode che sembrano non voler mancare in nessuna edizione.

Due i vip incriminati nell'ultima settimana: Elia Fongaro, che durante un acceso confronto con Francesco Monte ha sottolineato la sua "tarantinità" - e per questo tacciato di razzismo e bacchettato durante la puntata di lunedì - e lo stesso ex tronista, che qualche giorno dopo invece ha condannato un bacio sulle labbra tra Giulia Salemi e Martina Hamdy, spiegando (non contento) di non approvare il gesto saffico perché del sud e quindi "all'antica". Per lui in puntata un trattamento più "soft" secondo molti utenti, che sui social hanno alzato un polverone soprattutto dopo l'eliminazione dell'ex velino, a cui sarebbero costate care proprio certe accuse.

Alcuni tweet dopo la settima puntata del Grande Fratello Vip

"Figli e figliastri" commentano in molti e qualcuno non dimentica il trattamento riservato da Signorini a Giulia De Lellis lo scorso anno per un episodio simile, decisamente più impetuoso. Insomma il Grande Fratello non perdona, ma a qualcuno sembra riservi sconti.