Gf Vip, doccia fredda per Jane: Elia fa un passo indietro, il confronto è amarissimo

(Nel video sopra il confronto tra Elia e Jane)

Quando tutto sembrava assumere contorni sempre più rosa tra Jane ed Elia, nonostante i dubbi di lei che fuori ha una relazione da chiarire, ecco la doccia fredda. Nelle ultime ore l'attrice si è esposta molto nei confronti di Fongaro, che evidentemente non gradisce una responsabilità simile e frena.

"Ti sei esposta più di quanto potessi immaginare - ha detto a Jane in un amaro confronto in salotto - Lo hai fatto perché te lo sentivi, va bene. Io al tuo posto avrei fatto diversamente, sono più ermetico. La situazione va presa con molto tatto. Non sei quel tipo di persona e non è carino. A me dispiace e l'ultima cosa che voglio è mancare di rispetto".

Jane ascolta amareggiata. "Adesso è ancora troppo calda la cosa perché è successa ieri - spiega l'ex velino - Sedimenta un attimo e cerca di chiarirti bene in testa la questione, cercando per quanto possibile di riuscire a essere oltre questa situazione, anche se non è facile perché qua dentro è tutto complicato. Devi essere un pochino più egoista, volere un po' più bene a te stessa. Io sono molto sereno e tranquillo, è inutile fare proiezioni o disegni che non hanno senso".

Tutto chiaro per Jane, che prova a difendersi: "Non volevo spaventarti o crearti danni".