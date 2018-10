Gf Vip, notte insieme per Elia e Jane: difficile trattenere la passione

(Nel video sopra Elia e Jane insieme durante la notte)

Sarà certamente una puntata importante quella di giovedì per Jane Alexander, che negli ultimi giorni ha espresso forti dubbi sul compagno, mentre è sempre più vicina a Elia Fongaro.

Il passo indietro dell'ex velino, spaventato da eventuali responsabilità in questa vicenda molto delicata, è durato poche ore. I due infatti hanno di nuovo passato la notte insieme, tra coccole decisamente provocanti. I baci sul collo di Jane hanno mandato in estasi Elia: "Questa è la cosa che più mi fa impazzire. E vedo che tu lo sai bene. Non fermarti".

E non si è certo fermata, continuando con le labbra ad accarezzargli il viso, poi un respiro profondo per placare i bollenti spiriti. Tra loro l'attrazione è fortissima e trattenere la passione è sempre più difficile.