GF Vip, doppia eliminazione nella tredicesima puntata: i momenti clou

(Un saluto speciale da parte della figlia di Andrea Mainardi)

Doppia eliminazione nel tredicesimo appuntamento con il Grande Fratello Vip: a lasciare la Casa a tre puntate dalla finale del 10 dicembre, sono state Martina Hamdy e Giulia Provvedi, mentre in sfida al televoto sono finite Benedetta Mazza e Lory Del Santo.

Lory Del Santo contro tutti

Lory Del Santo contro tutti, e soprattutto, contro Silvia Provvedi che le ha dato dell’ipocrita per aver messo in dubbio la sua sincerità di alcune relazioni iniziate nella Casa. Secondo Signorini ci sono due Lory: quella dei confessionali in cui si mostra schietta, e un’altra che ritratta. Respingendo ogni accusa, Lory ha poi sostenuto che il gruppo dei giovani abbia fatto squadra eliminando via via i concorrenti più maturi. L'ultimo in ordine di tempo è stato Walter, che ha preso una valanga di nomination.

Andrea Mainardi riceva la sorpresa della figlia

Andrea Mainardi, il vip dalla lacrima facile, è stato chiamato a superare la scommessa di non piangere. Per lui la sorpresa di trovare il messaggio di sua figlia Michelle e poi un biglietto di Antonella Clerici con cui ha lavorato. In seguito, inaspettatamente, si è ritrovato anche la figlia in persona con cui di è lasciato andare in un abbraccio commovente.

Il rito magico della mamma di Giulia Salemi

Signorini ha raccontato del rito propiziatorio officiato dalla mamma di Giulia Salemi per aiutare l'amore della figlia con Francesco Monte avvenuto a "Casa Signorini": Fariba ha bruciato un mozzicone di sigaretta fumata da Monte, una cioccia di capelli di Giulia e dei peli pubici di Cecilia Rodriguez. Giulia, visibilmente imbarazzata e anche contrariata, ha incontrato la mamma che le ha rivelato essere stato uno scherzo.

Seconda eliminazione

La seconda eliminazione della serata è iniziata formando delle della coppie, Ognuno ha dovuto decidere con chi vorrebbe andare in finale. Andrea ha scelto Walter, Benedetta ha scelto Stefano mentre Giulia Provvedi ha voluto con sé Giulia Salemi. Rimasta da sola, Lory ha scelto di unirsi a Walter e Andrea. Ilary Blasi ha chiesto a tutti se c'era un volontario per candidarsi al televoto. Per i primi tre si è proposto Andrea, tra Stefano e Benedetta si è proposta quest’ultima e infine, tra Salemi e Provvedi si è proposta quest’ultima che è andata in nomination e ne è uscita sconfitta.