Gf Vip, Elisa e Andrea si chiariscono dopo la lite sul flirt (VIDEO)

L'influencer e il modello, che in passato si sono frequentati, decidono di riappacificarsi dopo un litigio avvenuto nel corso della puntata di ieri. "Per me sei una carissima amica e una ragazza solare. Ci tengo a te e ti chiedo di affrontarci di persona. Con me puoi sforgarti", dice Andrea. E Lei risponde: "Non pensavo che sarei riuscita a parlare con te in questo modo"