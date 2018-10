Gf Vip, Enrico Silvestrin perde la pazienza: "Voglio sapere chi è stato"

(Nel video in alto, Enrico Silvestrin infuriato)

Enrico Silvestrin perde la pazienza al 'Grande Fratello Vip'. Colpa di un bicchiere di olio (l'ultimo disponibile) che qualcuno ha inavvertitamente rovesciato sul lavandino senza poi prendersene la colpa.

Il conduttore, che insieme a Maurizio Battista è quello che da sempre si è occupa maggiormente delle faccende in cucina, si è innervosito di fronte alla omertà dei coinquilini. "E' un discorso di onestà intellettuale - è sbottato - Io parto dal preusspporto che qui bisogna instaurare un rapporto di fiducia, ma se continua così diventa impossibile fidarsi".

Già quale giorno fa, Silvestrin aveva spiegato di non sentirsi pienamente a suo agio insieme ai compagni: "Sono io l'alieno, non voi, ma lo dico senza snobismi", ha affermato". A consolarlo era stata subito Giulia Salemi: "Quando parli tu, mi piego in due. I primi giorni ci guardavi un po' così, ora sei super amalgamato". Non abbastanza, a quanto pare.