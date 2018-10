Gf Vip, la compagna di Enrico Silvestrin in Casa: le lacrime del vj

(Nel video sopra l'incontro tra Enrico Silvestrin e la fidanzata Federica)

Accusato spesso dai suoi compagni d'avventura di essere aggressivo, Erico Silvestrin ha tirato fuori il suo lato più intimo e tenero davanti alla compagna. Federica, da anni accanto al vj, è entrata in Casa per fargli una sorpresa e l'emozione ha preso il sopravvento.

Tra loro un periodo difficile poco prima del reality, come ha rivelato Silvestrin: "Io ero in crisi. Non ero la persona più amorevole del mondo. Come tutte le persone che non riescono a trovare una via d'uscita, pensavo che la responsabilità delle cose era degli altri. Qui dentro invece mi sono arrivati un paio di schiaffoni da parte di persone che non mi devono niente. Io a queste persone sono grato".

Da parte della sua Federica, invece, solo baci e parole d'amore. Il Gf Vip per Enrico Silvestrin ha già fatto molto, nonostante l'eliminazione pochi minuti dopo.