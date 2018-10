Gf Vip | Silvestrin e Battista urlano fuori dalla Casa, ma la situazione precipita: "Ci pestano"

Dovevano uscire dalla Casa per scatenarsi davvero. Enrico Silvestrin e Maurizio Battista, già amici durante nel reality, hanno creato il caos in strada a Roma, insieme al fidanzato di Jane Alexander, per fare una sorpresa agli inquilini ancora reclusi nella Casa. Muniti di megafono, i due si sono piazzati sotto le mura del loft di Cinecittà per salutare gli amici.

Una piazzata finita male, dal momento che, dopo circa venti minuti di grida e baccano, sarebbero scesi alcuni residente del quartiere romano perché stanchi del rumoreggiare in piena notte.

Battista e Silvestrin, infatti, le hanno provate tutte per attirare l'attenzione dei concorrenti. E soprattutto per riuscire a superare l'ostacolo della musica che in quel momento gli ex coinquilini stavano ascoltando. Scatenatissimo soprattutto il compagno di Jane, Gianmarco Amicarelli, che preso dall'entusiasmo si è lasciato andare ad una romantica proposta di matrimonio. Lei, di tutta risposta, è scoppiata in lacrime (lasciando intendere un sì).

Troppo baccano, però, per i gusti dei residenti di Cinecittà, che a un certo punto sarebbero scesi in strada per invitare (non troppo pacificamente, a quanto pare) i ragazzi ad andarsene. "Attenzione, momenti tesi, grande tensione - ha detto all'mprovviso Enrico Silvestrin, che si è infilato in macchina per poter scappare - Non sono le guardie, ma rischio spacca bottiglia. Questo dice che per molto meno hanno ucciso su questa strada. […] Adesso dobbiamo veramente scappare! Via! Ce menano! Ci sono venuti ad avvertire che ci stavano per venire a pestare. Ci sono degli zozzi che ci vogliono menare, bisogna stare molto attenti è un quartiere popolare, qui la gente non scherza”.

Il video dell'episodio è salvato tra le 'dirette' Instagram di Enrico Silvestrin.