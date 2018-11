Gf Vip, il passato di Fabio Basile: "Ho fatto la fame"

(Nel video sopra Fabio Basile parla in giardino con Ela, Jane e Giulia)

Inizia ad aprirsi Fabio Basile, finora sempre molto silenzioso in Casa riguardo al suo passato e alla sua vita privata. Il judoka si è confidato con Jane, Ela e Giulia, parlando di quanto è importante per lui lo sport e di quanto gli ha cambiato la vita.

Duro allenamento, sacrifici, costanza, ma per vincere è fondamentale non dimenticarsi da dove si viene. "I soldi ti danno la tranquillità, che è la cosa più importante che ci sia - ha spiegato Fabio - Io so cosa vuol dire fare la fame, è una cosa brutta e non voglio più tornare a quel periodo. Quella fame là tanti campioni la perdono per un briciolo di successo e quando la perdi non arrivi più da nessuna parte. Ti deve sempre rimanere quella cosa dentro, quella fame". Questo è uno dei segreti del suo successo.