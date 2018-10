Gf Vip, Fabio Basile è il "Siffredi" della Casa: la rivelazione hot di Giulia

Faccia da bravo ragazzo e fisico statuario, Fabio Basile non passa certo inosservato. Ci sarebbe, però, un altro dettaglio - non indifferente - che nella Casa del Grande Fratello Vip sta accendendo nelle ragazze le fantasie più bollenti. Sembra infatti che il judoka abbia delle doti, nemmeno troppo nascoste, che fanno impazzire gli ormoni di più di qualche vip.

Il primo ad apprezzare è stato Cecchi Paone, ma ora anche Giulia Provvedi è uscita allo scoperto: "Voi non avete capito, abbiamo un Siffredi in casa. Italiane focalizzate nella vostra mente, qui è una roba allucinante. Fate una cosa, andate sulla pagina di Fabio Basile, mettete il like, Io ho visto una roba che, una presenza. Questo è anche campione olimpico delle misure penali. Cioè hai presente che arrivava al letto tra poco? Sì, è una roba abnorme. Poverino poi era dolcissimo perché dormiva, poi abbassi lo sguardo e dici li mortacci. Si nota una prorompenza, una protuberanza".

"Va a periodi - ha risposto Basile - Non è sempre così. Momenti tipo la doccia fredda o l'allenamento è più piccolino. Poi ci sono momenti quando sta normale che fa paura". Lente d'ingrandimento sulle parti intime insomma, anche se a quanto pare non serve...