Bomba al 'GF Vip', Fabrizio Corona furioso con gli autori: l'avvertimento sui social

Fabrizio Corona si scaglia contro il 'Grande Fratello Vip'. All'ex re dei paparazzi sembra non essere andato a genio il modo in cui gli autori hanno trattato il suo personaggio e presumibilmente la fine della sua relazione con Silvia Provvedi, tra i concorrenti del reality show, nel corso della puntata di ieri. Così, questa mattina, ha pubblicato un messaggio di fuoco sui social.

"Parlate, parlate... Usate pure la mia immagine, ma almeno imparate a farlo, non mi sembra che i risultati siano stati vincenti", ha scritto Corona nell'ultimo post di Instagram, senza risparmiare una frecciatina ai bassi ascolti delle ultime puntata. "A breve - ha aggiunto - vi spiegherò il significato della parola #storytelling #vivalaliberta #ogniriferimentoèpuramentecasuale".

Non è chiaro cosa in particolare non sia stato apprezzato da Fabrizio. Di lui si è parlato verso la fine della diretta, quando la ex fidanzata Silvia gli si è scagliata contro. Alla gemellina mora, infatti, sono state mostrate le immagini dell'ultima intervista rilasciata da Corona, dove quest'ultimo afferma di non averla mai amata davvero. "Cosa rispondi a queste ultime dichiarazioni?", ha chiesto Signorini. "L'unica cosa che posso dire - ha replicato Silvia - è che la persona che parla non è la persona con cui sono stata io. Sono stata io a non volere più lui e non il contrario. Ho rinunciato a tutto perché credo ancora nell'amore e nei valori che probabilmente lui non ha. A causa di questa situazione hanno sofferto anche mia sorella e la mia famiglia. Da quando l'ho lasciato, invece, ho trovato persone speciali e lui non entrerà mai più nella mia vita". Parole senza filtri, che evidentemente non sono state gradite dal diretto interessato.