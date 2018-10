Corona è una furia dopo il GF Vip: "Ora scateno l'inferno. Ecco quello che gli italiani non hanno sentito"

Fabrizio Corona furioso dopo l'ultima puntata del 'Grande Fratello Vip'. In un video pubblicato su Instagram subito dopo la diretta, l'ex re dei paparazzi si sfoga con rabbia a proposito della lite avuta con la conduttrice Ilary Blasi. "La signora, se così possiamo definirla, mi ha abbassato il microfono", grida "Ora dico la verità come va detta e scateno l'inferno".

"Adesso vi spiego come farò a dire la mia verità senza farmi abbassare il microfono, perché questo non è diritto di replica - tuona Fabrizio una volta fuori dalla Casa - Perché io da una ragazzina di trent'anni che è in trasmissione solo perché ha sposato un ex calciatore che non è capace a dire un parola in italiano ma solo di tirare due calci a un pallone (Francesco Totti, ndr) non mi faccio prendere per il cu*o. E quindi ora, cara mia, visto che tu mi hai abbassato il microfono, dirò la verità come va detta".

Corona spiega che gli autori del programma avrebbero insistito per averlo in trasmissione fin dalla prima puntata. "Mi hanno cercato fin dalla prima puntata, ho sempre detto di no - prosegue - Ho deciso di andare solo dopo aver visto Silvia (Provvedi, ndr, la ex fidanzata) piangere lacrime vere. Mi ero ripromesso di non dar peso ai miei litigi con Ilary, avevo fatto un patto di rispetto tra le parti, sono venuto col sorriso. Non volevo assolutamente litigare, le avevo portato anche dei fiori. Mi hanno abbassato vergognosamente il microfono per combattere una battaglia personale su una rete pubblica. Ma purtroppo il rispetto non porta da nessuna parte".

"Ora - spiega Corona - A mente lucida rifletto su cosa fare, perché io non sono come gli altri". Poi invita i suoi follower a smettere di seguire sui social Ilary: "Ragazzi oggi il potere in tv non conta più un cavolo. Lei mi ha voluto spegnere il microfono dicendo 'questa è la mia trasmissione e io ti spengo'. Ma oggi il vero potere sono i social. Ora vi invito a scrivere sotto al suo profilo e defolloware Ilary e il suo profilo, perché non è vero che non lo gestisce lei: lo gestisce lei. Oggi ha 500mila follower, domani voglio vedere che scende a 400. Perché qui, nel mondo dell'opinione pubblica, cara Ilary, non comandi tu, comanda l'opinione pubblica. Buona vita caciottara".

"Ecco quello che gli italiani non hanno sentito"

Infine, Fabrizio aggiunge anche un video girato da chi era presente sulla passerella insieme a lui. Una clip in cui si vede che, dopo tre minuti di litigio, è lui stesso a chiedere che gli venga chiuso il microfono: "Spegnimi, spegnimi", chiede. "Ecco quello che gli italiani non hanno sentito", scrive a corredo del video.

Di seguito il video