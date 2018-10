"Fabrizio Corona distrugge il camper del GF Vip dopo la lite con Ilary Blasi"

La lite avuta da Fabrizio Corona con la conduttrice Ilary Blasi non si è esaurita alla diretta. Subito dopo la puntata, infatti, l'ex re dei paparazzi ha dato sfogo a tutta la sua rabbia sui social, accusando Ilary di "aver abbassato il microfono" e minacciando di "scatenare l'inferno".

Non solo. Stando ad un retroscena riportato da '361magazine', giornale online di gossip e spettacolo, Corona avrebbe anche "distrutto il camper del GF Vip" dopo il confronto con Ilary. Fabrizio, insomma, avrebbe faticato a contenere la sua ira. "Chiuso il telefono ha distrutto il camper della produzione fornito da Mediaset. Calci e pugni, dettati dalla rabbia e dalla impossibilità di difendersi".

"Mi hanno cercato fin dalla prima puntata, ho sempre detto di no - ha affermato in una Instagram Stories - Ho deciso di andare solo dopo aver visto Silvia (Provvedi, ndr, la ex fidanzata) piangere lacrime vere. Mi ero ripromesso di non dar peso ai miei litigi con Ilary, avevo fatto un patto di rispetto tra le parti, sono venuto col sorriso. Non volevo assolutamente litigare, le avevo portato anche dei fiori".