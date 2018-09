Gf Vip, Fabrizio Corona in Casa? L'indiscrezione bomba

Nella passata edizione aveva fatto una piccola incursione attraverso una lettera per Jeremias Rodriguez, ma quest'anno Fabrizio Corona nella Casa del Grande Fratello Vip potrebbe entrarci in carne e ossa.

A lanciare l'indiscrezione bomba il sito davidemaggio.it, secondo il quale la produzione del reality "sta facendo carte false pur di trovare un accordo". L'ex re dei paparazzi potrebbe entrare come ospite, per un confronto con Silvia Provvedi, o addirittura come concorrente. Ipotesi azzardata quest'ultima, ma da non escludere completamente.

Solo voci per ora, che se confermate manderebbero di traverso i prossimi giorni nella Casa alla bionda delle Donatella, che più volte ha gelato gli altri inquilini ponendo il veto sulla questione Corona. I due si sono lasciati pochi mesi fa e non sarebbero rimasti in buoni rapporti. Insomma, gli elementi per almeno una puntata al cardiopalma ci sarebbero tutti: agli autori l'ardua sentenza.