Gf Vip, Fabrizio Corona incontenibile: tira in ballo la d'Urso dopo la lite con Ilary

Fabrizio Corona è una furia dopo la lite con Ilary Blasi. Subito dopo la diretta, l'ex re dei paparazzi ha pubblicato alcuni video su Instagram in cui ha accusato la conduttrice del 'Grande Fratello Vip' di avergli abbassato il microfono, ed ha inaspettatamente preso le parti di Barbara d'Urso, nonostante i due siano in lite da tempo.

"Voglio chiudere questa serata con una cosa che mi dispiace dire ma è giusta - ha affermato Corona - In un momento come questo, una grande signora della tv di cui non faccio mai il nome, ovvero Barbara d'Urso, non mi avrebbe mai spento il microfono. Lei è una signora conduttrice".

"Ora - ha affermato Corona - A mente lucida rifletto su cosa fare, perché io non sono come gli altri". Poi ha invitato i follower a smettere di seguire Ilary sui social: "Ragazzi oggi il potere in tv non conta più un cavolo. Lei mi ha voluto spegnere il microfono dicendo 'questa è la mia trasmissione e io ti spengo'. Ma oggi il vero potere sono i social. Ora vi invito a scrivere sotto al suo profilo e a defolloware Ilary e il suo profilo, perché non è vero che non lo gestisce lei: lo gestisce lei. Oggi ha 500mila follower, domani voglio vedere che scende a 400. Perché qui, nel mondo dell'opinione pubblica, cara Ilary, non comandi tu, comanda l'opinione pubblica. Buona vita caciottara".