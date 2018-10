Fabrizio Corona al Gf Vip? L'ex re dei paparazzi rompe il silenzio

"Fabrizio Corona al Grande Fratello Vip". Questa la voce rimbalzata nelle ultime settimane su social e siti. Alcuni lo volevano nella Casa anche solo per qualche minuto, per un confronto con Silvia Provvedi, altri addirittura come nuovo concorrente, ma a frenare ogni rumors ci pensa il diretto interessato.

Nessun ingresso (almeno per ora) spiega l'ex re dei paparazzi al settimanale Spy: "Avevo paura che mi chiamassero nella Casa, per fortuna non l'hanno fatto". Insomma Corona non solo non varcherà la famosa porta rossa, ma sembrerebbe intenzionato a restarne alla larga.

Con Silvia non è finita benissimo, motivo per cui non vorrebbe mai incontrarla in una situazione del genere, mentre è rinato il rapporto con Nina Moric: "Sto ricostruendo il rapporto con lei - svela nell'intervista - anche se non è facile. Per esempio ogni mattina viene a casa mia per preparare la colazione a Carlos e lo aiuta a fare lo zaino per la scuola. Quando lui esce di casa si emoziona sempre. Questi momenti sono tra i più belli che ho vissuto. Nina è ancora innamorata di me, io...". Lui ora preferisce uscire con donne più giovani, come ammette, anche se non trova in loro stimoli per pensare a un futuro di coppia: "Sono tutte abbastanza prive di contenuti, pensano tutte a fare le influencer".