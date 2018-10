Corona stronca Ilary: "Sarei andato in puntata, ma ha messo veto. Senza di me, a nessuno fot*e del GF"

Non si arresta la guerra tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi. Complice la presenza della ex fidanzata di lui, Silvia Provvedi, nella Casa del 'Grande Fratello Vip', i due si scambiano ormai da giorni frecciate a distanza. Ed oggi l'ex re dei paparazzi lancia l'ultimo affondo contro la conduttrice: "Ilary ha messo un pesantissimo veto dopo un accordo già trovato. Dovevo essere in trasmissione ma è tutto sospeso. Eppure se non parlano di me a nessuno fotte del GF".

Corona e la Blasi si provocano a vicenda da qualche settimana. Nel corso dell'ultima puntata del reality, poi, è stata ospite la mamma di Silvia, che ha lanciato pesanti accuse nei confronti dell'uomo. E Ilary ha lanciato l'ultimo attacco: "Le parole di Corona lasciano il tempo che trovano, perché cambia idea ogni venti minuti. Ovviamente ha diritto di replica, ma se non viene ce ne faremo una agione".

Qualche ora fa la replica secca di lui: "Peccato che Ilary Blasi il diritto di replica non vuole concedermelo, perché si spaventa, mi ha messo un veto pesantissimo dopo un accordo già trovato. Dovevo essere in trasmissione giovedì prossimo ma oggi chissà come mai è tutto sospseso. Forse per i due anni di silenzio? O forse è difficile dialogare in diretta con una persona colta, preparata, che legge e studia. O forse è semplice attaccarla senza far sì che lei si possa difendere?"

E ancora, con toni più pesanti: "Se non parlano di me, a nessuno fotte di questo programma, smettetela di parlare di me. Se tutte le trasmissioni parlano male di me a un certo punto mi girano i cog*ioni". Infine l'ultima provocazione: "Me so dimenticato 'na cosa. A romana, tutto questo pro bono perché non prendo un euro, è tutta pubblicià per il programma. Ci fate dieci puntate".