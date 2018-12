Gf Vip, Fariba Tehrani tuona: "Volevano far fuori Giulia, mi hanno strumentalizzata"

L'eliminazione di Giulia Salemi a un passo dalla finale del Grande Fratello Vip è stato un duro colpo per la mamma Fariba, soprattutto perché la responsabilità in parte è la sua. Gli autori, infatti, hanno mandato al televoto lampo l'influencer - che ha perso contro Stefano Sala - perché la settimana scorsa aveva trasgredito il regolamento, parlando con la madre in persiano e facendosi riportare, senza che nessuno riuscissae a comprenderle, notizie dall'esterno della Casa.

A poche ore dalla diretta, Fariba si è sfogata in un video pubblicato su Instagram. "Ilary Blasi ha detto che sapevo del regolamento. Non è vero - tuona - Nessuno mi aveva detto del regolamento. Se lo sapevo non andavo a danneggiare mia figlia. Mi hanno fatto firmare una liberatoria in due secondi senza nemmeno farmi leggere".

Poi la stoccata contro gli autori: "Da tre settimane si diceva che gli autori del Grande Fratello volevano fare fuori Giulia Salemi. Lascio a voi gente intelligente trovare la risposta. C'è qualcosa che non va, che non mi convince. Hanno danneggiato e rovinato il percorso pulito di mia figlia per il loro gioco. Sono stata strumentalizzata tutto questo periodo per fare scoop e fare share. Sono triste e amareggiata".

Parole dure e pesanti, con cui Fariba arriva addirittura a includere il suo avvocato: "Legalmente non si può punire un partecipante di gioco per colpa di terzi - ha concluso nel post - Giulia è una buona di cuore. Perdona e sicuramente non andrà per via legale, anche se il mio ufficio legale mi ha assicurato che vincerà la causa".