Bomba Fariba contro il 'Gf Vip': "Giulia e Francesco? Non arrivano a Natale. Ci dicono autori cosa fare"

E' una Fariba Therani scatenatissima quella che ieri sera è stata intervistata dal programma 'Non succederà più', in onda su Radio Radio. La mamma di Giulia Salemi, l'influencer italo-persiana reclusa nella Casa del 'Grande Fratello Vip', è tornata a parlare di alcune delle questioni più scottanti del reality. Dalla relazione della figlia con Francesco Monte al rito magico che avrebbe ideato per far innamorare il bel tronista della sua "bambina".

"Monte e Giulia? Non arrivano a Natale"

Ebbene, dopo due mesi di corteggiamento e tante liti, Fariba ha ormai perso le speranze a proposito della liaison tra Monte e Salemi. "Potrei aver molte obiezioni su questa storia, ma Giulia più volte mi ha chiesto di chiudere la bocca - ha affermato - Lei è così perché cinque anni non ha uno che la ama, che lo coccola, che lo bacia. Io non guado più il Grande fratello per evtiare di soffrire, perché il mio umore è andato su e giù per loro e le loro discussioni. Giulia è una che manda subito a quel paese. Appena tornano alla loro vita normale e tornano al loro carattere normale entrambi durano da Natale a Santo Stefano. Ma l'importante è che le loro litigate le fanno a mille chilometri da me. L'amore dovrebbe essere gioia e felicità".

"Ci dicono gli autori cosa fare"

Spazio poi al chiacchieratissima rito magico che avrebbe messo in piedi in occasione del programma 'Casa Signorini'. Incalzata dalla conduttrice Giada Di Miceli, Fariba ha spiegato che "scrivono gli autori che cosa dobbiamo fare". "Dunque non hai fatto il rito con i peli della conduttrice", continua la giornalista. E lei: "Ma va... Era tutto lì..."