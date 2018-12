Gf Vip, Fariba Therani aggredita in strada da tre ragazzi

Una brutta disavventura sarebbe capitata a Fariba Therani, mamma di Giulia Salemi, al centro del polverone mediatico per aver contribuito - suo malgrado - all'eliminazione dal gioco della figlia. Stando a quanto afferma Riccardo Signoretti, direttore del settimanale 'Nuovo', la donna sarebbe stata aggredita per strada, a Milano, da tre ragazzi, che le avrebbero urlato "Strega, devi morire".

Fariba al momento non ha confermato né smentito il retroscena. Che è stato invece commentato da Maria Monsé, ex gieffina presente nell'ultima puntata di 'Pomeriggio 5' insieme a Signoretti. "Prima di venire qui ho incontrato Fariba - ha dichiarato - Era in lacrime poverina, piangeva ininterrottamente, mi ha fatto una tenerezza".

I motivi della bufera scoppiata intorno a Fariba sono noti. La scorsa settimana la donna è entrata nella Casa del GF Vip per incontrare la figlia e le avrebbe suggerito alcuni comportamenti da evitare nel rapporto con Francesco Monte, atteggiamenti che non sarebbero stati graditi al pubblico a casa. Il tutto, in lingua persiana. Di tutta risposta, la produzione ha punito Giulia con un televoto che le è poi costato l'eliminazione, dal momento che il regolamento della trasmissione vieta ogni influenza esterna sui meccanismi del gioco. Fariba, dal canto suo, si è difesa spiegando che nessuno degli autori l'aveva avvertita della clausola.