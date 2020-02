Gf Vip, Fernanda Lessa gela Ciavarro: "Stai diventando il Pago della Casa"

(Nel video la risposta di Paolo Ciavarro a Fernanda Lessa)

E' un'anima in pena questi giorni Paolo Ciavarro, preoccupato che la sua Clizia, in nomination, possa uscire dalla Casa, e ignaro del provvedimento ben più grave che potrebbe arrivare lunedì sera in diretta, ovvero la squalifica dell'influencer dopo le parole rivolte a Denver, definito "pentito Buscetta". Ai concorrenti verrà comunicato durante la puntata che il televoto è stato annullato.

I due sono sempre più affiatati e l'idea che la Incorvaia possa lasciare il reality preoccupa molto Ciavarro junior. Domenica sera Fernanda Lessa e Andrea Montovoli lo hanno invitato a giocare con loro in giardino, ma lui è scappato subito via. Ormai sempre più sfuggente e pensieroso, come gli fa notare Fernanda Lessa: "Stai diventando troppo distante. Sei il nuovo Pago della casa".

Definizione che ha fatto innervosire Paolo: "Non sono il nuovo Pago della Casa. Potrebbe essere l'ultima sera questa". Perdonato, per questa volta.