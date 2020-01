Fernanda Lessa parla del marito e si commuove: “Il mio è un amore da favola”

(Fernanda Lessa si commuove pensando alla sua famiglia e in particolar modo al marito)

Non è passata neppure una settimana dall’ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip che per alcuni concorrenti è già tempo di una profonda nostalgia per gli affetti più cari. Lo ha ammesso con sincerità e pure con qualche lacrima Fernanda Lessa che ai compagni ha raccontato l’amore profondo che la lega al marito Luca Zocchi, incontrato quando mai avrebbe pensato di poter credere in un sentimento tanto puro quanto eterno.

“Mai avrei creduto nell’amore per sempre, che mi sarei sposata, che sarei stata con un solo uomo per tutta la vita finché non l’ho visto”, ha detto commossa la ex modella: “E’ una roba da favola, prima ero completamente asettica. Mi sento fortunata”. “Sei la dimostrazione teologica che l’amore esiste… Miracolosamente esiste”, ha commentato Barbara Alberti ascoltando le parole di Fernanda che, recentemente, ha raccontato la difficoltà di un passato segnato dagli eccessi.

Chi è Luca Zocchi, il marito di Fernanda Lessa

Fernanda Lessa e Luca Zocchi si sono conosciuti sul lavoro, quando il barman torinese era già fidanzato. Chiusa quella storia, i due hanno iniziato a frequentarsi, dando il via a una storia suggellata con il matrimonio celebrato a Cumiana (Torino) nel 2017. La ex showgirl è mamma di due bambine nate dalla relazione con l’ex compagno Davide Dileo ‘Boosta’. Protagonista del programma ‘Seconda Vita’ condotto su Real Time da Gabriele Parpiglia, Fernanda Lessa ha raccontato la dipendenza da droghe e alcool, gli eccessi, gli amori vissuti e falliti nel corso di un’esistenza tutt’altro che serena, segnata anche dal doloroso dramma della perdita di un figlio, morto poco dopo essere nato.