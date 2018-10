GF Vip, flirt Jane-Elia: arriva il commento spiazzante del fidanzato

"L'amore ti fa fare di peggio". E' con queste poche parole che Gianmarco Amicarelli, fidanzato di Jane Alexander da due anni, replica a quanti lo provocano via social sulla vicinanza tra la compagna ed Elia Fongaro, che nella Casa del 'Grande Fratello Vip' appaiono sempre più complici. Di fronte alle immagini dell'attrice con l'ex velino, il musicista non sembra scomporsi particolarmente, mettendo comunque i sentimenti provati per Jane al primo posto.

"Chi te lo fa fare?", gli chiede un utente. E Gianmarco non ha dubbi: l'amore. Un amore forte, a quanto pare, almeno da parte sua, dal momento che proprio una settimana fa si è recato sotto il loft di Cinecittà con tanto di microfono per gridare la sua proposta di nozze alla donna (che, di tutta risposta, è scoppiata a piangere).

Poi la situazione è precipitata. Jane si è avvicinata molto ad Elia, gli ha confidato di esserne attratta, e i due sono finiti a letto insieme (senza però cedere all'attrazione). Non solo. La Alexander ha anche spiegato di non essere più certa dei sentimenti che prova nei confronti del fidanzato lasciato fuori dal reality. Come andrà a finire? E' molto probabile che presto Gianmarco entrerà nella Casa per un confronto diretto con lei.