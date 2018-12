Malefix, Giorgio... Joker: i mille volti del fidanzato segreto di Silvia Provvedi

Nuovi dettagli si aggiungono a proposito del misterioso fidanzato di Silvia Provvedi. L'enigmatico Malefix, che nelle ultime settimane abbiamo scoperto chiamarsi Giorgio, non ama mostrarsi in pubblico e la stessa Silvia, quando nella Casa del 'Grande Fratello Vip' il discorso cade sull'amore, evita di perdersi in dettagli. Noi però abbiamo scovato qualcosa di più a proposito della sua identità. Stando ad alcune segnalazioni arrivate a Today, infatti, Giorgio D.S., promotore di un ristorante milanese molto alla moda, pare si faccia chiamare sui social con un altrettanto arcano nomignolo: Joker, nick name con cui sarebbe registrato anche su Instagram, attraverso un profilo blindatissimo (ma seguito da molti vip, tra cui Ignazio Moser, ex ciclista e fidanzato di Cecilia Rodriguez, Sara Battisti, ex compagna di Jeremias Rodriguez, e l'account del famoso 'Oro Restaurant' di Milano).

Sarà davvero lui, l'enigmatico Malefix? E come mai si mostra sempre mascherato e preferisce non uscire allo scoperto? Secondo quanto ci risulta, con Silvia si sarebbero conosciuti la scorsa estate, appena due settimane prima che lei entrasse nella Casa e quindi poco tempo dopo la fine della relazione di lei con Fabrizio Corona, proprio nel locale di cui abbiamo parlato sopra. Sin dal primo giorno di permanenza nel reality, la Provvedi ha sempre celato l'identità del compagno, assecondando il suo desiderio di restare dietro le quinte, per poi tradirsi sul nome qualche giorno fa, chiamandolo "Giò". Non solo, alla fine della scorsa settimana, in occasione del compleanno delle gemelline, l'uomo le ha inviato un messaggio aereo con un romanticissimo "biglietto" di auguri. "Buon compleanno principessa", c'era scritto. "Finalmente tra pochi giorni lo bacio", ha commentato lei. Già perché ad oggi manca appena una settimana dalla fine del reality. Che sia arrivato il momento, per Malefix, di uscire allo scoperto?