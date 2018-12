Grande Fratello Vip, tutto pronto per la finale: impazza il toto-vincitore

Ci siamo: mancano ancora poche ore e poi l’edizione numero tre del "Grande Fratello Vip" avrà il suo vincitore.

Questa sera, 10 dicembre, su Canale 5 andrà in onda la finale del reality condotto da Ilary Blasi con Alfonso Signorini.

A contendersi la vittoria sono Andrea Mainardi, Francesco Monte, Walter Nudo, Silvia Provvedi, cui si aggiungerà il quinto finalista che tra Benedetta Mazza e Stefano Sala uscirà indenne dal televoto settimanale.

GF Vip 3, la finale: impazza il toto-nome

Lo scorso 24 settembre sono partiti in diciotto, ciascuno ha vissuto nella Casa di Cinecittà il proprio percorso, costellato di emozioni e sentimenti.

Dopo undici settimane di giochi, litigi, flirt, amori e amicizie che hanno reso il gruppo forte e compatto, solo uno di loro trionferà.

Secondo i bookmakers, in testa alla possibilità di vittoria c’è Walter Nudo, ma nelle ultime ore salgono anche le quotazioni dello chef Andrea Mainardi, concorrente che si è distinto per la sua sensibilità facendosi apprezzare da tutti per la sua simpatia.

Nei giorni scorsi Mainardi è stato ricoverato in ospedale per un piccolo incidente al naso, fortunatamente privo di conseguenze.

La finale del Grande Fratello Vip si preannuncia davvero ricca di colpi scena: le luci del loft più spiato d’Italia stanno per spegnersi, ma prima di farlo illumineranno il vincitore che si aggiudicherà il montepremi da 100 mila euro, di cui la metà sarà devoluto in beneficienza.