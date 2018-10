Gf Vip, Francesco Monte in diretta sul bacio saffico: "Mi ha fatto strano"

(Nel video sopra il chiarimento di Francesco Monte)

Hanno fatto scalpore le dichiarazioni di Francesco Monte dopo il bacio tra Giulia Salemi e Martina Hamdy. L'attore non ha gradito il gesto saffico, apostrofato in modo molto duro, e spiegando poi di non apprezzare certi atteggiamenti al contrario di come invece vengono presi dalle "persone del nord" perché "aperte di mentalità".

Nella puntata di lunedì Monte ha chiarito la sua posizione: "E' un dato di fatto che hanno un'apertura mentale diversa rispetto a noi del meridione. Io certe cose le vivo in un altro modo. Va bene il bacio a stampo per scherzo, ma mi ha fatto strano vedere quel lungo bacio appassionato". Punzecchiato da Signorini, poi, ha corretto il tiro: "Se c'è del sentimento certo che possono baciarsi due donne o due uomini, sono il primo a rispettarlo. Convivo e vivo con tanti amici omosessuali, non ho nessun problema". Caso chiuso.