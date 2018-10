VIDEO | GF Vip, Francesco Monte bacia Ivan Cattaneo in piena notte

Colpo di scena nella notte al 'Grande Fratello Vip'. Francesco Monte ha baciato sulle labbra Ivan Cattaneo. L'ex tronista e il cantautore stavano avendo un confronto quanto Monte gli ha preso la faccia tra le mani e gli ha stampato un tenero bacio sulle labbra.

Non è chiaro il motivo del bacio. Il video del momento è stato immortalato dal sito 'Bitchyf.it', ma non svela ulteriori dettagli. E' possibile che quello di Monte sia un gesto successivo alle polemiche sull'omofobia scoppiate in puntata, oppure semplicemente un modo per "consolare" l'amico, finito nella bufera a causa di una frase sessista ("Rifiutare una donna è peggio che violentarla").

Cattaneo è l'unico omosessuale dichiarato della Casa, e più volte ha stuzzicato Monte, tra il serio e il faceto. Indimenticabile il siparietto avvenuto qualche sera fa: "Tu sei pugliese, giusto? - ha chiesto Ivan al bel tarantino - E i pugliesi discendono dai greci. In Grecia l'omosessualità non era così tanto rara". "Dove vuoi arrivare?", ha chiesto Monte. "Riagganciati alle tue origini", l'ironica risposta.