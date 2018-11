Gf Vip, Monte e Salemi al capolinea. Lui sbotta: "Faccia di cu*o, io con te metto un punto"

Francesco Monte e Giulia Salemi, capitolo ennesimo. Dopo le effusioni dei giorni scorsi, l'ex tronista e la influencer sono arrivati ad un nuovo punto di rottura. E stavolta sembra definitivo. Lo rivela il sito 'Bitchyf.it', che riporta un episodio che sarebbe avvenuto stanotte nella Casa.

Ad accendere la miccia della lite, alcune considerazioni di Giulia che hanno infastidito Monte. La ragazza si è lamentata del fatto che lui non si mostra abbastanza impegnato emotivamente con lei. Apriti cielo: Francesco, che non ha mai negato di vivere il rapporto "con i piedi di piombo", è sbottato.

"Io ti dico la verità, se tu piangi amen", ha detto l'ex di Cecilia a Giulia, invitandola a non fraintendere i suoi sentimenti, "Meglio che dirti frottole". "Quando io ti ho detto ‘faccio dei passi indietro’", ha risposto Giulia "tu mi hai rincorso ‘dai facciamo la pace ho bisogno di te’. Quindi devi essere coerente". E lui: "Potevamo stare vicini come persone mature. Tu sei una bambina. Tu mi fai passare per lo str**zo. Io con te ci metto un piunto". Secca la replica di lei: "Io ce ne metto tre di punti con te. Tu non sei coerente, ma smettila, va, va. Ma secondo te sto ai tuoi ordini?! Sono un essere umano". "Velenosissimo lui: Faccia di cu*o. […] Maleducata sei una ragazzina, così ci tratti gli amici tuoi non Francesco Monte".

Giulia si è poi sfogata con Le Donatella, a cui ha spiegato che Francesco è eccessivamente concentrato sull'immagine di sé che passa a casa. "Lui pensa alle telecamere, è preoccupato del messaggio che manda al pubblico, pensa al lunedì, non io. Io sono super tranquilla".