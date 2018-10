Francesco Monte si scaglia contro un vip Rai1: "Parla sempra male di me"

Direttamente dalla Casa del 'Grande Fratello Vip', Francesco Monte lancia una frecciatina verso gli studi di 'Tale e Quale Show', e precisamente contro Mario Ermito, concorrente del varietà condotto da Carlo Conti.

Alcune ore fa, infatti, durante un momento di relax con i coinquilini, Monte ha parlato di una presunta rivalità che ci sarebbe con l'attore ed ex gieffino. Il motivo? Il fatto che entrambi si siano trovati in più occasioni a candidarsi per gli stessi progetti televisivi.

Monte, che quest'estate ha fatto un provino per 'Tale e Quale', ha spiegato che “Al mio posto hanno chiamato Mario Ermito, non mi piace: parla sempre male di me”. Ma da cosa nascono questi risentimenti? Pare dal fatto che, ormai anni fa, Francesco abbia rubato a Mario un posto nella fiction 'Il Bello delle donne'...