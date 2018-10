Gf Vip, Francesco Monte si scaglia contro Elia: “Sei un manipolatore e un subdolo”

In un momento apparentemente tranquillo nella casa del Grande Fratello, a risvegliare gli animi è stata la lite scoppiata tra Francesco Monte ed Elia Fongaro. A dare il ‘la’ al botta e risposta, è stato il tarantino il quale, sentendo l’ennesima lamentela del coinquilino non ci ha visto più.

“La lamentela da te non l’accetto – ha inveito Monte contro il compagno di reality - perché sei l’unico che fa meno di tutti quanti, ti svegli per ultimo, ti fai i cavoli tuoi e poi ti permetti di lamentarti pure a fine serata. Viviamo in una comunità e tu non fai il bello e il cattivo tempo”. Monte ha rincarato la dose accusando Elia di essere stato discriminatorio nell’aver detto “è uscito un po’ di tarantino”, per poi arrivare a parole veramente forti:

“Sei un manipolatore, sei un subdolo – ha proseguito Francesco davanti ad un impassibile Elia - adesso da due tre giorni utilizzi lei come collante per lecchinarti tutti quanti e portarteli vicino. Chi ti credi di essere?”.

A questo punto è intervenuto Elia che, fino a quel momento di poche parole: “Ma come ti permetti di dire che uso lei come collante. Fra non è che cominci a sentire un po’ di insofferenza, che ti senti toccato sull’alto del tuo monticello – ha punzecchiato Elia – cominci a sentire un po’ di competizione? Sei sceso un po’ di quotazione ieri in puntata – ha continuato il modello – ti hanno dato un pochino meno spazio”.

L’ultima parola, almeno per ora, è stata però di Monte: “Io preferisco scendere di quotazione ma restare una bella e brava persona. Complimenti, emergi in questo modo se ti fa piacere”.

Di seguito il video completo dell'accesa discussione: