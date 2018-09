GF Vip 3, Francesco Monte ci sarà? Alfonso Signorini rompe il silenzio

E' giallo sulla partecipazione di Francesco Monte al 'Grande Fratello Vip 3'. L'ex tronista, dato tra i concorrenti certi fino alla scorsa settimana, sarebbe stato oggetto di uno stop da parte di Mediaset. A pronunciarsi sulla questione, oggi, è Alfonso Signorini, opinionista del reality di Canale 5.

Incalzato sulla questione da un follower, il direttore di 'Chi' dice la sua: “Io non ne so nulla - afferma - Ma quello che però voglio dirti che ci tengo moltissimo che lui ci sia. Quindi spero di vederlo nella casa!”. Parole che non danno una risposta vera e propria, ma fanno eco a quelle pronunciate da Ilary Blasi, che ha spiegato di tenere molto alla presenza di Monte: "Vorrei trovasse la sua identità", ha dichiarato.

A bloccare Monte sarebbero invece i cosiddetti "piani alti" di Mediaset, memori dello scandalo 'Canna-gate' scoppiato all'Isola dei Famosi. Pare infatti che l'azienda sia al centro di un difficile braccio di ferro con EndeloShine Italy, casa di produzione della trasmissione. Quanto all'identità dei detrattori, Dagospia ipotizza che le perplessità arrivino da Piersilvio Berlusconi, 361magazine avanza invece il nome Antonio Ricci, che avrebbe detto "o lui o me".