Gf Vip, Monte si sbottona: la verità su Paola Di Benedetto

(Nel video sopra le confidenze tra Francesco e Giulia)

Sono sempre più vicini Francesco Monte e Giulia Salemi, ma oltre alle coccole - che il pubblico non aspetta altro si trasformino in passione - i due si confidano anche molto. Non ci sono segreti fra loro e l'ex tronista non si tira indietro davanti a nessuna domanda né insinuazione dell'amica speciale (per ora).

L'ultimo argomento sotto la lente d'ingrandimento è stata la relazione, seppure brevissima, con Paola Di Benedetto. "Era palese che non te ne fregasse - ha incalzato Giulia - Vista da fuori sembrava una cosa impacchettata". "No invece no, zero - ha risposto Monte - Io e Paola ci stavamo sul ca***. Io non sopportavo lei e lei non sopportava me. Non ci potevamo vedere proprio, è stata proprio una cosa inaspettata. Poi oltre al fatto che ci piacevamo, c'era sintonia e allora è andata così, però dopo mi sono reso conto che non c'era una predisposizione mia di andare oltre e mi sono fermato".

Francesco ha raccontato come sono andate cose con grande sincerità, o almeno questa è la sua versione: "All'inizio ho detto 'Sto provando un'attrazione e me la vivo'. Quando è uscita l'ho detto anche a lei che non avevo voglia di innamorarmi, ma vivermi una situazione e vedere cosa ne usciva. Ci siamo frequentati per un mese, un mese e mezzo, mi accorgevo che non andavo oltre e abbiamo chiuso".

Il fantasma di Cecilia, però, è sempre dietro l'angolo e la risposta di Monte alle insinuazioni di Giulia è decisa:"E' diverso però dall'essere ancora innamorato di un'altra persona, è un'altra cosa. Io non ho proprio voglia ora". La Salemi, però, non ne è così convinta.