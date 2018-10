Gf Vip, Francesco Monte e Giulia Salemi si sono baciati? Ecco il video birichino

Ma Francesco Monte e Giulia Salemi si sono baciati o no? E' questa la domanda che attanaglia i telespettatori del 'Grande Fratello Vip', dopo che in rete ha cominciato a circolare un video "birichino" che li vedrebbe protagonisti.

Nella clip, che è tratta dalla diretta h24 in onda su Mediaset Extra, è inquadrata la camera da letto del loft di Cinecittà. Ebbene, a parlare, più che le immagini, sono i rumori di sottofondo. Rumori che raccontato un bacio passionale tra due concorrenti. L'inaquadratura, però, non chiarisce se si tratta effettivamente di Giulia e Francesco.

La liaison tra Monte e Salemi

In rete tutti tifano per il bacio. Monte e la Salemi, infatti, si rincorrono da un po'. La complicità è parsa evidente sin dall'inizio del reality. E sebbene lui, in un primo momento, ha parlato di una sempliche amicizia, col passare dei giorni il feeling è diventato sempre più forte. Lei, dal canto suo, sembra già cotta a punti: del resto ha confidato di essere innamorata del bel tarantino sin dai tempi in cui lui siedeva sul trono di 'Uomini e Donne'...

(Sotto, il video incriminato di Giulia e Francesco)