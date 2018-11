Colpo di scena al GF Vip, Monte si dichiara: "Grazie a Giulia ora credo di nuovo alle favole"

(Nel video in alto, Francesco Monte si confessa a Silvia Provvedi)

Forse ce l'abbiamo fatta. Forse, dopo ormai due mesi di corteggiamento e tante, tantissime litigate, Francesco Monte è riuscito a lasciarsi andare nel rapporto con Giulia Salemi. Poco fa, infatti, il modello tarantino ha affermato di provare sentimenti importanti per la giovane influencer italo-iraniana. Lo ha fatto durante una chiacchierata con Silvia Provvedi, mentre Giulia era impegnata in Spa.

"Sono rodato a gestire i rapporti a distanza lei no", ha affermato Monte, che ormai comincia a guardare al futuro: "Ma c’è la voglia, poi un conto fuori. Io mi sto lasciando andare posticipare delle cose è importante per vedere come vivremo la relazione fuori, ho paura di rimanerci scottato, le cose che mi trasmette lei non le provo da alcuni altri”.

Monte e Giulia si stuzzicano ormai da tempo. Già durante la prima settimana di permanenza nel loft di Cinecittà, i due sono apparsi complici. Il rapporto ha sempre convinto più lei che lui, ancora scottato dalla fine della storia con Cecilia Rodriguez (è stato lasciato in diretta tv proprio al 'Gf Vip' dopo quattro anni d'amore, ndr). “L’ultimo innamoramento è avvenuto con Cecilia 5 anni e mezzo fa - ha proseguito l'ex tronista - Credevo nelle favole, oggi non ci credo più tanto, la vedo sotto un’altra ottica, ma le cose che sto vivendo con Giulia mi fanno credere che le favole esistano ancora”.