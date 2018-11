Gf Vip, lite tra Francesco e Giulia dopo la notte bollente

(Nel video sopra la lite tra Francesco e Giulia)

Sembrava aver finalmente preso il volo la storia tra Francesco Monte e Giulia Salemi, che dopo tanti giri di parole e freni a mano tirati, sabato notte si sono lasciati travolgere dalla passione. Niente di "esagerato", ma almeno sono andati oltre ai casti baci a cui ci avevano abituati finora.

Niente da fare. La loro incompatibilità ha sempre la meglio e riesce a rovinare anche i momenti più belli. Domenica l'ennesimo battibecco: "Hai detto delle cazzate colossali che ti farò scontare una a una - ha inveito Monte - Stai tranquilla. Ancora una volta hai detto le classiche puttan*** che vengono dalla bocca di una ragazzina". "Tu continui a stuzzicare e io devo incassare in silenzio?" ha chiesto Giulia, ma la risposta di Francesco è velenosa: "Io stuzzico? Ma chi ti caga? Chi ti stava parlando in magazzino?".

La discussione è nata per alcune reciproche battute, da lì il solito copione: lui rimprovera lei di essere immatura e lei che si difende come può. Sulla conclusione, però, sono entrambi d'accordo. "Non ce la possiamo fare" ha fatto notare Giulia e Francesco ha tagliato corto: "No".