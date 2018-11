Gf Vip, il rito della mamma di Giulia con i peli di Cecilia: Monte sbotta dopo la puntata

(Nel video sopra Signorini racconta a Giulia e Francesco del rito magico)

Dopo giorni di passione, tra Giulia Salemi e Francesco Monte riesplode la polemica. I due hanno discusso subito dopo la puntata di lunedì a causa della mamma dell'influencer, che ha tirato in ballo Cecilia Rodriguez nel suo grottesco rito magico fatto a Casa Signorini. E' stato proprio Alfonso a mettere al corrente la coppia di quanto accaduto: "Fariba ha portato un recipiente con un mozzicone di sigaretta di Francesco, i capelli di Giulia e dei peli delle parti intime di Cecilia Rodriguez. Ha fatto un rito e una preghiera in persiano per far nascere questo amore e devo dire che da lì, in effetti, Francesco si è sbloccato".

Una vicenda divertente, che però non ha fatto ridere Giulia. "Un conto è credere in qualcosa, un altro è parlare di magia, che non mi piace - ha detto infastidita in diretta - Io amo mia mamma ma in queste cose siamo diverse, io non avrei mai fatto una cosa del genere, non la condivido per niente. Le avevo chiesto di farmela vivere da sola questa cosa, senza influenze esterne. Mi dispiace che questa cosa per me bella, vera, deve essere strumentalizzata a fini mediatici e resa ridicola quando in realtà se è successo qualcosa di bello è grazie e me e a Francesco, non a un rito magico".

Nessuna parola da parte di Monte, che ha aspettato finisse la puntata per esplodere. All'attore non è andato giù che Fariba abbia coinvolto la sua ex Cecilia in questo siparietto e non ha gradito quando, poco dopo, quando la donna è entrata in Casa per incontrare la figlia, le due abbiano parlato in siriano senza far comprendere il discorso che certamente riguardava anche lui. Ancora maretta in Casa.