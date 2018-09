Francesco Monte al Gf Vip? Arriva il responso finale

Prima il ‘canna gate’ all’Isola dei Famosi, poi l’infinita querelle per capire se fosse dentro o fuori dalla casa del Gf Vip. Quando il nome di Francesco Monte viene associato ad un reality, non si sa mai cosa può accadere. Ma ora il giallo sembra risolto, almeno da quanto riporta DavideMaggio.it.

“Allarme rientrato – si legge sul sito – DavideMaggio.it può anticiparvi che salvo nuovi clamorosi colpi di scena Francesco Monte sarà uno dei concorrenti di Grande Fratello Vip 2018”.

Il 'caso Monte' al Gf Vip

Negli ultimi giorni si era detto di tutto, riguardo alla sua presenza o meno al reality condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini. Proprio quest’ultimo, in risposta ad un followers che gli chiedeva aggiornamenti, aveva risposto: “Io non ne so nulla. Ma quello che però voglio dirti che ci tengo moltissimo che lui ci sia. Quindi spero di vederlo nella casa!”. Anche la Blasi aveva dichiarato di tenere molto alla presenza dell’ex di Cecilia Rodriguez nella casa del Gf Vip e forse proprio i loro importanti pareri hanno fatto la differenza.

La produzione del Grande Fratello Vip non ha ancora confermato nulla, ma a quanto sostiene DavideMaggio.it, appunto, solo clamorosi colpi di scena, a questo punto, potrebbero portare Monte fuori dal reality.