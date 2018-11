Gf Vip, Monte piange dopo la puntata e rispunta il fantasma di Cecilia

(Nel video sopra lo sfogo di Francesco Monte)

Punzecchiato ancora una volta in diretta per il suo comportamento nei confronti di Giulia Salemi - con cui non riesce a lasciarsi andare - Francesco Monte si è sfogato dopo la puntata e non ha trattenuto le lacrime in Caverna con Giulia Provvedi parlando di amore.

"In amore considero la persona che amo il mio cuore vero e proprio e allora cerco di proteggerlo in tutti i modi, più il loro che il mio. Penso io a te perché so che tu pensi a me". Un ragionamento che però non riesce più a fare dopo la fine della relazione con Cecilia Rodriguez, anche se non ha fatto direttamente il suo nome.

"Ho questa paura di avvicinarmi all'amore" ha ammesso piangendo, poi il dettaglio che accomuna tutte le sue storie più importanti: "Quando non ci sto più insieme capiscono l'importanza di quello che dicevo, le cose su cui rompevo tanto le palle, e le applicano nelle loro situazioni successive. In tutti e tre i casi delle mie storie d'amore poi queste cose le hanno viste". Insomma, oltre al danno anche la beffa.