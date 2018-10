GF Vip, Monte in lacrime per la mamma scomparsa: "Mi do colpe, sono stato troppo superficiale". Poi la sorpresa del papà

Una puntata ad alto tasso di emozioni per Francesco Monte, la terza del 'Grande Fratello Vip'. Dopo lo sfogo sulla ex fidanzata Cecilia Rodriguez, con cui ha rotto un anno fa proprio nel loft di Cinecittà, il modello tarantino ha ricordato la mamma Emma, scomparsa sette anni fa a seguito di una malattia, e poi ha ricevuto la sorpresa di papà Angelo.

Francesco si è commosso nel ricordare la madre: "E' un dolore incancellabile, lo porterò sempre con me", ha confessato. Poi ha spiegato di portare un peso sul cuore, ovvero un senso di colpa nei suoi confronti. "Mi do colpe, perché sono stato troppo superficiale. Mi arrabbio con me stesso perché ho preso troppo sotto gamba ciò che stava capitando. Anziché andare a fare il cazzone in giro potevo aiutarla. Io e mio fratello Stefano avremmo potuto essere più di sostegno per papà. Ma pensavo che mai sarebbe andata come poi è andata, pensavo che non sarebbe mai successo". Una reazione comprensibile, considerata la giovane età di Monte all'epoca dei fatti.

Nei giorni scorsi, Francesco ha mostrato a Lory Del Santo un tatuaggio che ha dedicato alla mamma: una rondine accompagnata dalla firma della donna. "Quando mi trovo in una situazione in cui una donna più adulta mi dà una carezza mi fa sentire viva mancanza, mi fa rendere conto che non posso più riceverne da lei", ha confidato in Confessionale . "E' la prima volta nella mia vita che affronto questo dolore. Non è una cosa che riesco a piegare. Il mio incoscio ha sempre reagito in un determinato modo, ovvero senza crollare. Ora mi accorgo di non essermi dato il tempo di affrontarlo".